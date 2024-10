Jole Santelli: ‘La Calabria ha diritto ad un futuro diverso, migliore’

L’inizio di una nuova legislatura è sempre legato a tanti interrogativi.

“Insieme costruiremo il futuro” scriveva, ieri, domenica 16 febbraio, su Facebook la prima donna governatore della nostra regione.

Subito dopo la proclamazione, oggi lunedì 17 febbraio, Jole Santelli si è insediata presso la Cittadella di Catanzaro ed ha preso il posto che i calabresi le avevano affidato lo scorso 26 gennaio, alla guida della Regione Calabria.

“Per il futuro di questa regione occorre un impegno serio: è questo che chiedono e meritano i calabresi. Il giorno dell’insediamento è un giorno importante per me, per i calabresi, per la Calabria tutta”.