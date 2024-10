Regione Calabria, Jole Santelli si insedia alla Cittadella

Vi è adesso tra i calabresi fervida attesa per conoscere i nomi degli Assessori che si insedieranno in Giunta e l’assegnazione delle deleghe

L’On. Jole Santelli, nata a Cosenza il 28 dicembre 1968, è il nuovo Presidente della Regione Calabria. Prima donna ad essere eletta Governatrice della Regione Calabria, la Santelli si è candidata a capo di una coalizione di liste del Centrodestra ed ha ottenuto 449.705 voti, pari al 55,29% delle preferenze.

In seguito ai risultati delle elezioni regionali svoltesi il 26 gennaio 2020, il 15 febbaio u.s. c’è stata la proclamazione quale Presidente della Giunta Regionale della Regione Calabria dell’On. Santelli e lunedì 17 febbraio, in mattinata, a Catanzaro presso la Cittadella Regionale, presente il Vicepresidente della Giunta regionale, l’uscente Prof. Francesco Russo, si è svolta la cerimonia di insediamento del nuovo Presidente On. Avv. Jole Santelli.

Leggi anche

Vi è adesso tra i calabresi fervida attesa per conoscere i nomi degli Assessori che si insedieranno in Giunta e l’assegnazione delle deleghe.

Per quanto riguarda il Consiglio, composto dal Presidente della Giunta regionale e da trenta consiglieri, si rimane in attesa di conoscere i risultati dell’elezione del Presidente del Consiglio regionale e dei due Vicepresidenti, uno dei quali in rappresentanza delle opposizioni.