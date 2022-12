Infrastrutture, Furgiuele: 'Con il 2023 partono cantieri importanti per la Calabria'

“In quello che sarà a tutti gli effetti l’anno d’oro delle infrastrutture per la penisola, grazie all’accelerazione voluta dal ministro Salvini, saranno sbloccati cantieri Anas anche in Calabria. Sono già state stanziate le risorse per il riappalto della SS 182 Trasversale delle Serre, per un importo di 30 milioni ed è previsto poi uno stanziamento complessivo di oltre 150 milioni per la viabilità della A2, che comprende collegamenti fondamentali per lo sviluppo della nostra regione, come quelli con il porto di Gioia Tauro e, allo stesso tempo, opere importanti per la sicurezza del territorio, come i lavori di stabilizzazione delle aree in prossimità di Noce di Lagonegro. Solo una parte delle infrastrutture che finalmente saranno concretizzate, certificando che la Calabria, grazie alla Lega, torna al centro dell’agenda politica del governo”.

Così in una nota il deputato calabrese Domenico Furgiuele, vicecapogruppo della Lega alla Camera.