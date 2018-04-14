E’ andato in archivio con tanti consensi il torneo sociale promosso dall’associazione “Sempre verde” svoltosi a Reggio Calabria nella prestigiosa sede del Circolo Tennis “Polimeni” al parco Pentimele, con il patrocinio della Federazione italiana, del CONI, del Panathlon Club e dell’associazione ufficiali in congedo.

Ai tavoli si sono affrontati sedici concorrenti, il più giovane di appena otto anni, il più anziano di ottantacinque. Mezza giornata di gare, sotto la direzione dell’arbitro Andrea Quattrone, è bastata per rendersi conto della crescita costante di questa disciplina che, nata in India nel sesto secolo, affermatasi successivamente nei Paesi dell’ex unione sovietica, conta oggi centinaia di migliaia di praticanti in tutto il tutto il mondo. In campo maschile si è imposto Silvestro Romeo, nella sezione femminile ha sbaragliato la concorrenza Maria Zangla.

Primo classificato tra gli under 14, Gerardo Cambareri. Il premio Fair play del Panathlon della città dello stretto è stato attribuito allo storico reporter Antonino Cotrupi, grande esempio di garbo e di signorilità.

Alla cerimonia finale, coordinata dal dirigente nazionale Gabriele Quattrone, sono intervenuti il presidente del Circolo Tennis Igino Postorino, il responsabile dell’AIDO (associazione donatori organi) Nicola Pavone, il presidente del Panathlon Club Tonino Raffa con il Governatore dell’area meridionale Antonio Laganà.