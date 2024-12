Scafatese: il Ds Fusco spiega l’esonero di Fabiano e parla anche di Reggina

L’ex Reggina Ginaluca Atzori è il nuovo allenatore della Scafatese. A lui è stato affidato il compito di tentare la scalata verso la promozione in serie C. Subentra a Franco Fabiano, reduce dalla vittoria con il Favara e sollevato comunque dall’incarico. Spiega la decisione a SerieDTalk il Ds Fusco:

“La situazione è anomala ma la proprietà non era contenta. Si è preferito fare questa scelta anche se opinabile e umanamente fastidiosa, cerchiamo di lavorare nel modo migliore possibile. Se facessimo una valutazione su poche partite sarebbe pressappochismo, abbiamo valutato un quarto di campionato e non siamo superficiali. È una scelta difficile, inconsueta e quindi abbastanza ponderata.

Bisogna fare un distinguo, vedere giocare bene in D è difficile. Il mister è stato scelto dal ds e dal presidente, ha le facoltà per guidarci ma durante la strada ci sono degli incidenti di percorso. Neanche Gesù metteva d’accordo tutti.

Non abbiamo bisogno di svolte o chissà cosa, secondo noi il materiale umano e tecnico è ottimo e riteniamo di poterne trarre il meglio, ci stavamo appiattendo. Io sono contento e soddisfatto di rosa e staff tecnico altrimenti non sarei riconoscente. Discorso fatto di prospettiva, è una scelta impopolare ma posso solo ringraziare e mi assume le responsabilità. La Scafatese deve tornare ad essere ciò che era, non si fa calcio da un pò a certi livelli ma si ha tutto per fare bene.

Tra noi e il Siracusa meritavano loro nonostante l’equilibrio. La Reggina mi è piaciuta tantissimo per solidità anche nella sconfitta. Con la Vibonese abbiamo fatto un’ora alla pari poi ci hanno asfaltato. Gli allenatori sono come i cocomeri quando li apri capisci se son buoni o meno”.