Regionali, plebiscito per Tridico nel suo paese di origine: 85% di consensi
Nonostante l'ampio consenso nel comune dell'entroterra cosentino, l'affluenza alle urne è stata bassissima
07 Ottobre 2025 - 14:15 | Comunicato Stampa
A Scala Coeli, piccolo comune dell’entroterra cosentino, è stato un vero e proprio plebiscito per Pasquale Tridico, originario del paese.
L’europarlamentare del Movimento 5 Stelle (M5S) ha ottenuto l’85,38% dei consensi, mentre la sua lista ha raggiunto il 46,61%.
Affluenza ai minimi storici
Nonostante l’ampio consenso per Tridico, l’affluenza alle urne è stata bassissima: su 1.922 aventi diritto al voto, si sono recati alle urne solo 433 elettori, pari al 22,53%.
Fonte: Ansa Calabria