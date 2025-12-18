Scambio di auguri alla Metro City, Falcomatà ai dipendenti: ‘Orgoglioso di voi’

Tradizionale scambio di auguri a Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Quest’anno con un motivo in più, dovuto al saluto ufficiale rivolto dal sindaco Falcomatà ai dipendenti che rappresentano il cuore amministrativo dell’Ente.

Il primo Cittadino, insieme al Vicesindaco metropolitano Carmelo Versace ed al Direttore Generale Umberto Nucara, presenti anche i rappresentanti delle società partecipate della Metrocity, ha rivolto i propri auguri ai dipendenti di Palazzo Alvaro, ringraziandoli per il lavoro svolto in questi anni.

“Un corpo amministrativo – ha affermato il sindaco – del quale siamo sinceramente orgogliosi, che ci ha consentito in questi anni di raggiungere importanti traguardi, sul piano amministrativo e politico. Dovete essere orgogliosi del lavoro fatto. Non era semplice gestire il passaggio dalla vecchia Provincia alla Città Metropolitana, non era scontato che l’Ente imboccasse la strada corretta, mantenendo una prospettiva di crescita, continuando a garantire i servizi in maniera puntuale, costruendo giorno dopo giorno, attraverso il proprio lavoro, delle finanze solide ed una capacità di investimento che, nonostante le riduzioni progressive dei trasferimenti statali, punta a soddisfare le esigenze di un territorio così ampio e variegato”.

“Da parte nostra – ha concluso Falcomatà – continueremo a fare la nostra parte, rappresentando questo territorio anche nel contesto regionale, a cominciare dalla questione del trasferimento delle funzioni previste dalla legge, un obiettivo non più rinviabile, un obiettivo dovuto all’Ente, ma soprattutto alla comunità che ci onoriamo di rappresentare”.