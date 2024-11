Reggio, Noi4You e Terra Mia in prima linea contro la violenza sulle donne

Reggio Calabria ospita “Scarpette rosse” sul lungomare per la Giornata contro la violenza sulle donne, evento promosso da Noi4You e Terra Mia

In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, lo sportello di ascolto e aiuto “Noi4youRc&Provincia” e l’associazione “Terra Mia” hanno presentato un viaggio di consapevolezza, in memoria di tutte le donne vittime di femminicidio.

L’evento sul Lungomare Falcomatà

Sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria, uno scenario definito tra i più belli d’Italia, ha avuto luogo l’iniziativa “Scarpette rosse contro la violenza di genere”. Con il patrocinio morale della Città Metropolitana, rappresentata dal Vice Sindaco Carmelo Versace, e della Regione Calabria, lo sportello “Noi4youRc&Provincia” e l’associazione “Terra Mia” hanno esposto 30 paia di scarpe rosse, simbolo delle donne della provincia di Reggio Calabria vittime di femminicidio.

"Volate in cielo come stelle", cantava De Andrè nella sua Marinella, un tributo che è riecheggiato nella mente dei partecipanti durante un emozionante minuto di silenzio.

Dati e riflessioni sui femminicidi in Calabria

Il nostro territorio calabrese, terra di valori e bellezza, è anche colpito da un fenomeno che si diffonde come una macchia d’olio. Dall’ultimo report emerge che, dal 2020 a oggi, si contano 17 femminicidi nella regione, di cui 13 consumati all’interno della famiglia o nell’ambito affettivo. Solo nella provincia di Reggio Calabria si registrano 2.806,8 denunce su 100mila abitanti, un dato che colloca la provincia al 74° posto per incidenza.

Sensibilizzare e promuovere il cambiamento

Sensibilizzare con consapevolezza è l’obiettivo che Noi4You e Terra Mia portano avanti con iniziative come queste, informando e promuovendo il cambiamento in una lotta sociale di fondamentale importanza.

Panchine rosse e gialle: un progetto diffuso

Le due associazioni, dopo l’avvio della campagna contro la violenza di genere nelle zone grecaniche come San Lorenzo e Chorio, stanno portando avanti la realizzazione di panchine rosse (contro la violenza di genere) e panchine gialle (contro il bullismo) in diversi comuni, tra cui Bagaladi, Roghudi, Bova, Palizzi e Melito P.S.

Educazione e parole contro la violenza