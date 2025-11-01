Il Ministro Schillaci: ‘Avviato l’iter per la fine del commissariamento sanitario in Calabria’
Schillaci conferma Occhiuto commissario e sottolinea i progressi nei livelli di assistenza sanitaria in Calabria
01 Novembre 2025 - 14:13 | Comunicato Stampa
«È stato avviato l’iter per l’uscita della Calabria dal commissariamento della sanità e, compatibilmente con i tempi tecnici, la procedura si concluderà, spero rapidamente».
Così il ministro della Salute Orazio Schillaci, parlando con i giornalisti a Catanzaro, ha annunciato l’avvio del processo che porterà la regione fuori da un lungo periodo di gestione commissariale.
Schillaci conferma Occhiuto commissario della sanità calabrese
«Abbiamo confermato il presidente Roberto Occhiuto come commissario. La Calabria negli ultimi anni – ha aggiunto Schillaci – ha fatto importanti passi in avanti nella sanità, come è testimoniato dal miglioramento, rispetto ad altre regioni, dei Livelli essenziali di assistenza (LEA)».
Il ministro ha quindi sottolineato i progressi significativi registrati nel sistema sanitario regionale, frutto di un percorso di riorganizzazione e risanamento che punta ora al pieno ritorno alla gestione ordinaria.
Fonte: Ansa Calabria