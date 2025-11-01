Il Ministro Schillaci: ‘Avviato l’iter per la fine del commissariamento sanitario in Calabria’

«È stato avviato l’iter per l’uscita della Calabria dal commissariamento della sanità e, compatibilmente con i tempi tecnici, la procedura si concluderà, spero rapidamente».

Così il ministro della Salute Orazio Schillaci, parlando con i giornalisti a Catanzaro, ha annunciato l’avvio del processo che porterà la regione fuori da un lungo periodo di gestione commissariale.

«Abbiamo confermato il presidente Roberto Occhiuto come commissario. La Calabria negli ultimi anni – ha aggiunto Schillaci – ha fatto importanti passi in avanti nella sanità, come è testimoniato dal miglioramento, rispetto ad altre regioni, dei Livelli essenziali di assistenza (LEA)».