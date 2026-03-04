Ponte sullo Stretto, Scicchitano: ‘Squallido tentativo annoverare il sottoscritto tra i fautori’

Inizia con queste parole la nota stampa di Franco Scicchitano, presidente della commissione consiliare territorio della città di Villa San Giovanni.

“Poche frasi – prosegue Scicchitano – estrapolate da un’ampia intervista di circa mezz’ora, in cui si è anche parlato dell’opera ponte, non possono annullare una storia personale che con convinzione da decenni mi ha visto sempre osteggiare la realizzazione di un’opera inutile e dannosa per tutto il territorio. Sono testimonianza di ciò le numerose interviste che nel corso degli anni hanno registrato la mia posizione intransigente. Nella mia qualità di amministratore mai mi sono sottratto al confronto con i favorevoli all’opera, assumendo sempre le ragioni della cittadinanza tutta, nonostante la mia famiglia faccia parte delle 150 famiglie costrette ad abbandonare la propria abitazione se l’opera dovesse vedere la luce.

Ma come si può solo insinuare che quest’amministrazione possa avere abbassato la guardia?” .