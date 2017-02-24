Scilla 365, al via domani il weekend dedicato ai dolci d’Italia

Convegno e Expò Pasticceria e Gelateria al Castello di Scilla il 25 e 26 febbraio, con degustazione dei dolci tradizionali di Carnevale

Sabato 25 e domenica 26 febbraio è in programma la due giorni dedicata ai dolci d’Italia organizzata da Apar (Associazione Pasticceri Reggini), Conpait Gelato e Siga Associazione Italiana Gelatieri nell’ambito di “Scilla 365”, il nuovo progetto di promozione turistica e territoriale del borgo di Scilla e della Costa Viola organizzato dalla Pro loco scillese e dalla società “New Talk Srl”.

Sabato 25 febbraio, alle ore 16, è in programma il convegno “I dolci d’Italia – Materie prime di qualità in pasticceria” nella sala d’armi del Castello di Scilla.

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A seguire, domenica 26 febbraio alle ore 15.30 (ingresso gratuito), presso le sale espositive del Castello di Scilla, andrà in scena l’Expò Pasticceria e Gelateria nel corso del quale sarà possibile degustare i dolci della tradizione legati al Carnevale.