Scilla, una giornata al mare perfetta – FOTO

Niente confusione e vento, mare pulito e clima perfetto per una giornata di puro relax. Ecco le foto di come si presenta Scilla oggi

Scilla non è solo la destinazione da prediligere nei weekend, ma anche durante la settimana. Se il sabato e la domenica sono in tanti ad emigrare verso la costa Viola, oggi, martedì 23 luglio, la situazione è quella che potrete osservare grazie alla nostra gallery.

Niente affollamento o vento, mare pulito ed il clima perfetto per una giornata di relax. Chi crede che il piccolo paese in provincia di Reggio Calabria sia una meta ‘in voga’ impossibile da raggiungere a causa del troppo traffico, vi assicuriamo che, durante i giorni feriali, non è così.

E quale modo migliore di godere delle bellezze della nostra terra se non quando la ‘quiete‘ è così invitante?