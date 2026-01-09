Sciopero nazionale del Gruppo FS Italiane: possibili cancellazioni e ritardi
24 ore di stop, possibili cancellazione e ritardi nei servizi ferroviari. Per il trasporto regionale garantiti i servizi essenziali
09 Gennaio 2026 - 07:26 | Comunicato Stampa
È stato proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale che interesserà il personale del Gruppo FS Italiane dalle ore 21 di venerdì 9 gennaio alle ore 21 di sabato 10 gennaio 2026. Durante questa protesta, si prevedono possibili cancellazioni e ritardi nei servizi ferroviari, con effetti che potrebbero verificarsi anche prima dell’inizio e protrarsi oltre l’orario di conclusione dell’agitazione sindacale.
Servizi essenziali garantiti per il trasporto regionale
Per il trasporto regionale, saranno garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali, con le seguenti fasce orarie:
- Dalle 6 alle 9 di sabato 10 gennaio.
- Dalle 18 alle 21 di sabato 10 gennaio.
Raccomandazioni per i viaggiatori
Trenitalia, considerando le possibili ripercussioni sul servizio, invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione. Le informazioni sui collegamenti e i servizi attivi sono disponibili tramite diversi canali:
- App di Trenitalia
- Sezione Infomobilità di trenitalia.com
- Canali social e web del Gruppo FS
- Il numero verde gratuito 800892021
- Le biglietterie e gli uffici assistenza nelle stazioni
- Le self-service e le agenzie di viaggio
Si consiglia di verificare prima di partire per evitare inconvenienti legati alla protesta.
Fonte: AGI