Calabria, sciopero di 8 ore dei ferrovieri Ugl

I ferrovieri Ugl della Calabria incroceranno le braccia per 8 ore. Lo sciopero riguarda personale Intercity e Regionale

La Segreteria Regionale Calabria del sindacato Ugl Ferrovieri ha proclamato uno sciopero di 8 ore per il personale ferroviario operante sul territorio regionale.

La mobilitazione interesserà i lavoratori della Direzione Operativa Intercity e della Direzione Operativa Regionale ed è in programma lunedì 15 settembre 2025, nella fascia oraria compresa tra le 9.00 e le 17.00.

Lo sciopero potrebbe causare disagi alla circolazione dei treni sia a lunga percorrenza che nei collegamenti regionali. Restano da verificare le eventuali fasce di garanzia che permetteranno la circolazione di alcune corse essenziali.

La protesta si inserisce nel quadro delle rivendicazioni portate avanti dall’Ugl Ferrovieri a livello nazionale e locale, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sulle condizioni di lavoro e sulle problematiche del settore ferroviario in Calabria.