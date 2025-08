Costa dei Gelsomini, riqualificato un angolo di paradiso: ‘Diventi patrimonio Unesco’ – VIDEO

Restyling per uno dei luoghi simbolo della costa ionica: interventi su accesso, illuminazione e area parcheggio

È stata una giornata importante per la comunità di Bianco e per tutto il comprensorio della Locride. Ieri pomeriggio si è tenuto l’evento inaugurale per celebrare la consegna dei lavori di riqualificazione della scogliera di Capo Bruzzano, uno dei luoghi naturali più suggestivi della costa calabrese.

Il progetto, finanziato dal programma regionale Calabria FESR/FSE 2021-2027, è stato promosso dall’Ente per i Parchi Marini Regionali in linea con la visione strategica di Calabria Straordinaria. Gli interventi hanno riguardato la valorizzazione ambientale, il ripristino della strada di accesso, l’illuminazione dell’area e la sistemazione del parcheggio, con l’obiettivo di rendere il sito una destinazione turistica sostenibile.

Il direttore dei Parchi Marini: “Un bene straordinario, da candidare all’UNESCO”

«Ci troviamo di fronte a un bene straordinario, tanto per i valori naturali quanto per quelli culturali che esso custodisce», ha dichiarato Raffaele Greco, direttore dei Parchi Marini Calabria. «È un progetto che ha molto a che fare con la cura dei luoghi. L’abbiamo ripulito grazie anche a Calabria Verde. Voglio ringraziare l’assessore Giovanni Calabrese: senza la sua determinazione non ce l’avremmo fatta».

Calabria Verde: “Riqualificazione completa per un sito di rilevanza turistica e storica”

A illustrare il contributo operativo è stato il direttore di Calabria Verde, Giuseppe Oliva:

«Abbiamo eseguito una serie di attività di riqualificazione sull’intera area, attraverso una convenzione specifica. Questo è un sito particolarmente rilevante da un punto di vista turistico e anche storico, e meritava un’attenzione particolare».

Il sindaco di Bianco: “Oggi la scogliera rinasce”

«È una giornata speciale per Bianco, ma anche per Ferruzzano e Africo, i veri custodi di questa scogliera», ha sottolineato il sindaco di Bianco, Giovanni Versace.

«Per troppo tempo è stata abbandonata. Abbiamo incontrato l’assessore Calabrese, che si è innamorato subito del progetto e ha costruito una squadra vincente che ci ha portati fin qui».

Un sito di interesse comunitario valorizzato senza stravolgimenti

Anche il sindaco di Roghudi, Pierpaolo Zavettieri, ha evidenziato l’importanza ambientale dell’intervento:

«Capo Bruzzano è stato un sito di interesse comunitario per anni, riportato anche in riviste europee. La valorizzazione era necessaria ma andava fatta con attenzione, senza stravolgere l’ambiente. E così è stato. Un plauso va a tutti: operai, amministratori locali e l’assessore Calabrese che ha colto un’esigenza reale».

Il sindaco di Brancaleone: “Questa è la Calabria che vogliamo”

Infine il sindaco di Brancaleone ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto:

«Finalmente vediamo questa spiaggia in tutto il suo splendore. So che è solo l’inizio: ci saranno altri impegni da parte della Regione e del Parco Marino. Noi amministratori locali continueremo a pressare affinché questo posto incantevole sia restituito ai cittadini, che spero sappiano averne cura».

La riqualificazione della scogliera di Capo Bruzzano segna un passo importante nel percorso di valorizzazione del patrimonio naturale calabrese, nel rispetto dell’ambiente e con una visione condivisa tra istituzioni e territori”.