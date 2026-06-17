Reggio, il Polo Righi-Boccioni-Fermi piange la scomparsa di Labate: ‘Il suo ricordo resterà vivo’

"Persona disponibile e garbata, si è distinto per le sue competenze professionali e la sua attiva laboriosità". Il cordoglio della scuola

La comunità scolastica del Polo Tecnico Professionale Righi-Boccioni/Fermi e il dipartimento di Manutenzione e Assistenza Tecnica piangono la prematura scomparsa del Prof. Antonio Labate. Persona disponibile e garbata, si è distinto per le sue competenze professionali e la sua attiva laboriosità. Molto apprezzato dai colleghi e dagli studenti per le sue doti empatiche ed educative.

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Tutta la comunità esprime la più affettuosa vicinanza alla famiglia e, in particolare, un forte abbraccio alla cara Irene. Il suo ricordo resterà vivo in ciascuno di noi.

Riposa in pace, Antonio.