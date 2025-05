Reggio, con Esse Mobile risparmi subito sulla bolletta e ripari il tuo iPhone con uno sconto imbattibile!

Immagina di poter finalmente dire addio alle bollette che salgono senza sosta, sapendo esattamente quanto pagherai ogni mese per la tua energia elettrica.

Esse Mobile di Reggio Calabria non è solo un negozio di tecnologia: è il punto di partenza per risparmiare davvero, con offerte esclusive che uniscono innovazione, qualità e convenienza.

E mentre tagli le spese di casa, puoi anche far tornare come nuovo il tuo iPhone, approfittando di uno sconto speciale.

Riparazione iPhone con sconto dedicato a chi passa a Fastweb

Il servizio di riparazione iPhone di Esse Mobile spicca per professionalità e rapidità. Sostituzione display, cambio batteria o qualsiasi altro intervento vengono effettuati con ricambi certificati di altissima qualità e in ambiente protetto, garantendo affidabilità e sicurezza.

Fino al 31 maggio, chi porterà il proprio iPhone in riparazione potrà usufruire di un vantaggio concreto: uno sconto immediato di 20 euro sul preventivo di riparazione se contestualmente deciderà di passare il proprio numero di telefono mobile a Fastweb.

La convenienza è doppia: la SIM e l’attivazione, che solitamente comportano un costo di 20 euro (10 euro di attivazione più 10 euro per la SIM), vengono offerte gratuitamente da Esse Mobile fino a esaurimento scorte, sia per SIM tradizionali che per eSIM.

Un’occasione unica per chi vuole sistemare il proprio dispositivo risparmiando al contempo sui costi di telefonia mobile.

Fastweb Energia: canone fisso bloccato e risparmio garantito per 5 anni

L’altra importante opportunità offerta da Esse Mobile riguarda l’attivazione di Fastweb Energia, un’offerta di fornitura di energia elettrica con canone fisso e bloccato per cinque anni.

Portando la propria bolletta della luce in negozio, i clienti possono richiedere un’analisi energetica gratuita, grazie alla quale verrà consigliata la soluzione migliore per contenere i costi mantenendo un prezzo stabile e prevedibile.

La convenienza aumenta ulteriormente se al passaggio a Fastweb Energia si affianca l’attivazione della telefonia mobile Fastweb con il proprio numero attuale.

Inoltre, chi aderisce a questa formula riceve in omaggio un kit di ricarica composto da cavo e alimentatore fast charge, un ulteriore valore aggiunto pensato per migliorare l’esperienza tecnologica quotidiana.

Vantaggi extra per chi attiva energia, telefonia mobile e fissa contemporaneamente

Per chi sceglie di attivare simultaneamente i servizi di telefonia mobile, telefonia fissa ed energia con Fastweb, Esse Mobile riserva ulteriori vantaggi esclusivi.

Oltre alla SIM e all’attivazione gratuite e allo sconto mensile di 10 euro su Fastweb Energia, i clienti potranno usufruire di uno sconto del 10% sull’acquisto delle cuffie Bluetooth del noto marchio Belkin e ricevere in omaggio un power bank da 10.000 mAh, perfetto per ricaricare i propri dispositivi in mobilità.

Esse Mobile, con l’esperienza decennale del titolare Nicola Sicilia, tecnico certificato Apple ACIT e ACMT, invita tutti a non perdere questa opportunità unica di risparmio e qualità, per rinnovare la propria tecnologia e tagliare i costi energetici.

Maggiori informazioni

Esse Mobile si trova in Via Santa Caterina d’Alessandria n. 20/A a Reggio Calabria.

Per rimanere sempre aggiornato, segui le pagine Facebook, Instagram e TikTok.