Funzioni alla Metro City, la maggioranza: ‘Non ammissibile che la destra le utilizzi per campagna elettorale’

“Ormai il re è nudo. Lo scontro interno al centrodestra regionale, palesato dall’esponente della Lega, Nino Minicuci, nell’ultima seduta del consiglio comunale di Reggio Calabria, sta privando la Città Metropolitana delle funzioni necessarie a svolgere appieno il proprio compito, al pari delle altre Metrocity italiane”.

Con queste parole, la maggioranza consiliare di Palazzo Alvaro ha criticato l’immobilismo della Regione Calabria riguardo il riconoscimento delle deleghe alla Città Metropolitana, sottolineando come questo ritardo stia mettendo in difficoltà l’intera comunità reggina.

La critica alla Regione Calabria

La maggioranza consiliare ha dichiarato che non è accettabile che una questione così importante venga utilizzata come strumento di campagna elettorale, a discapito del futuro dei cittadini.

“Quella che stanno agitando gli esponenti della destra regionale è un’arma impropria, un ricatto teso non al sindaco Falcomatà e al centrosinistra, ma ad un’intera comunità”, hanno sottolineato i consiglieri, denunciando l’uso privatistico della cosa pubblica e le logiche deviate che rallentano lo sviluppo della Città Metropolitana.

Le dichiarazioni del Sindaco Falcomatà

Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha ribadito che le funzioni della Città Metropolitana non sono una “gentile concessione” da parte della Regione, ma un obbligo di legge che la Regione Calabria sta disattendendo con una logica perversa dettata da calcoli politici. La maggioranza consiliare ha affermato che i cittadini di Reggio Calabria non possono più sopportare i continui ritardi e le ingiurie politiche da parte di chi agisce per il proprio tornaconto, ignorando le necessità di una comunità che, a detta loro, è trattata come una “Regione straniera”.

L’appello a Occhiuto

Concludendo, la maggioranza consiliare ha rivolto un appello diretto al governatore Occhiuto, chiedendo di concentrarsi sui reali bisogni dei calabresi e di riconoscere finalmente le deleghe alla Città Metropolitana di Reggio Calabria. “Ulteriori e immotivati ritardi equivarranno a un atto ostile e insopportabile contro una comunità intera”, hanno affermato i consiglieri, ribadendo che la Calabria e la sua capitale meritano rispetto e attenzione da parte delle Istituzioni regionali.