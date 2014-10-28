Scopri i nuovi appuntamenti fotografici – Novità, il vernissage nel cerchio!

Dal progetto Racconti dallo Stretto alla giornata gratuita con Touch&Try e Senior-meet-junior: gli appuntamenti fotografici di novembre 2014 tra Reggio e Roma

SAVE THE DATE: 13-16 novembre 2014 – Area dello stretto (RC)Racconti dallo Stretto è un progetto di ricerca nato nel 2013, durante una settimana di lavoro collettivo sotto la guida di Filippo Romano, all’interno della prima edizione del Festival di Fotografia La Misura del Paesaggio (www.lamisuradelpaesaggio.it).Il progetto si propone di creare un archivio visuale basato sulla ricerca dell’identità storica e contemporanea dell’area dello Stretto: ogni anno il racconto procederà indagando, attraverso le immagini dei partecipanti, peculiarità e trasformazioni del suo territorio.

Visita il sito per info e costi: http://www.raccontidallostretto.itLa neonata associazione Il cerchio dell’immagine, in collaborazione con l’agenzia Servizifotografici.net e l’associazione NonSense organizza un’intera giornata dedicata alla fotografia!

17 Novembre 2014 dalle ore 15:00 a tarda notteDALLE ORE 15.00Touch&Try Fujifilm – In collaborazione con Fujifilm ItaliaSarà possibile provare tutta la gamma di fotocamere ed obiettividella serie X di Fujifilm, scattando in esterna o in una sala di posa attrezzata.- -Touch&Try Sigma Art – In collaborazione con Cinesud MegastoreCostruiti per fornire una qualità ottica eccezionale e una grande forza creativa,gli obiettivi della linea Art garantiscono la più altaespressività artistica. Venite a provarli!- -Prova la stampa fine artIl laboratorio Stampafineart.net offrirà la possibilitàai primi 30 partecipanti di avere in omaggio una stampa 20×30 cmdi una loro fotografia (è necessario portare il file RAW al fine di eseguirela post-produzione sul momento).DALLE ORE 19.00Senior-meet-junior – In collaborazione con l’Associazione NazionaleFotografi Professionisti TAU VisualContemporaneamente, in molte città d’Italia, fotografi professionisti con esperienza consolidata (i “Senior”) saranno a disposizione per incontrare – informalmente e gratuitamente – i colleghi professionisti al loro esordio (gli Junior).Lo spirito dell’incontro si basa su due competenze diverse:l’esperienza (i senior) e la freschezza (gli junior).I “senior” sono professionisti di provata capacità. Gli “junior” – a loro volta – sono esordienti fotografi, aspiranti o giovani professionisti, assistenti, studenti…Anche il catering viene condiviso: ognuno porta da casa qualcosa da mangiare e da bere: una bottiglia di vino, o un paio di birre, dei tramezzini, degli snacks, una torta salata… quello che si vuole. All’arrivo, tutto viene messo su un tavolone comune, e durante la serata tutti possono attingerne.

Puoi prenotarti da subito, prima che i posti disponibili si esauriscano, compila il form che trovi su www.fotografi.org/senior-meet-junior/.Puoi fare passaparola ai giovani colleghi con cui sei in contatto…A Reggio Calabria i senior saranno:Franco Cara, Franco Raineri, Domenico Mendicino-photographer, Danilo Coluccio, Fabio Itri e Filippo Romano!

Tutto avviene in forma spontanea e gratuita: nessuno deve pagare alcunché.la sede attiva per Reggio Calabria è sita in via Pio XI, dir. privata N°37 presso Servizifotografici.netPer partecipare (iscrizione gratuita) clicca subito quiUN GRANDE EVENTO FOTOGRAFICO GRATUITO FIRMATO DA FUJIFILM ITALIA8-9 Novembre 2014presso Officine Fotografiche – RomaÈ in arrivo il primo grande evento fotografico gratuito di Fujifilm Italia: X photographer DAYS.L’’8 e il 9 novembre prossimo a Roma, presso Officine Fotografiche, Fujifilm spalancherà una finestra sul mondo dell’immagine, per accrescere la creatività e la passione per la fotografia.

Un’immersione nella fotografia per incuriosire professionisti e appassionati con esposizioni, corsi tecnici, workshop, letture portfolio, set fotografici, incontri e Touch&Try della serie X. Durante l’evento fotografi, fotoamatori e semplici curiosi, tra un’iniziativa e l’altra, potranno ammirare i lavori in mostra dei Fujifilm X-Photographers con i loro “Best Shots” in basso a sinistra foto di Alessandro Mallamaci e a destra di Antonio Manta con la mostra “19 metri quadri di inferno”.Tutti gli eventi sono ad ingresso libero, tranne le letture di portfolio, che sono su prenotazione.

Per prenotarsi scrivere a prenotazioni@fujifilm.itPer conoscere il programma, i professionisti e le iniziative visitate il sito ufficiale xdays.fujifilm.it