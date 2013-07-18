Scorpion is back: “La Gabbia: 3 vs 3”, il torneo dell’estate!
Assist e CityNow.it lanciano La Gabbia 3 vs 3, torneo di calcio su prato sintetico dal 29 luglio al 6 agosto: iscrizioni entro il 27 luglio
18 Luglio 2013 - 21:23 | di Redazione
-di Laura Maria Tavella. Ti ritieni un bomber? Dimostralo!
Assist e Citynow.it promuovono il torneo “La gabbia 3 vs 3”, l’evento calcistico dell’estate reggina.
Sullo stile Joga Bonito e Scorpion KO (ricordate il famoso spot della Nike?), il torneo coinvolgerà tantissimi giovani reggini, tutti pronti a dimostrare di saper uscire vincitori dalla gabbia.
L’evento si terrà su prato sintetico, presso la terrazza della Ludoteca Funny Club (di fronte Bingo), dal 29 Luglio al 6 Agosto, ma le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 27 Luglio, presso Assist Store o al Funny Club.
Le squadre iscritte al torneo saranno divise in gironi da 4 squadre ciascuno; gli incontri saranno di sola andata della durata di 10 min, le prime due squadre classificate a girone accederanno alla fase eliminatoria.
La quota di partecipazione, pari a € 20, consentirà di svolgere la fase a gironi. Ogni squadra dovrà compilare il modulo di iscrizione inserendo il nome della squadra, i nomi dei partecipanti (min 3, max 4), il capitano della squadra dovrà fornire un recapito telefonico cellulare.
Trovi il regolamento completo a questo link: http://www.citynow.it/ViewEvento.aspx?id=10520Che aspetti, dimostra il tuo talento!
Chi sarà il vincitore? Chi sarà il vero Messi tra di voi?
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