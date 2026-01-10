Terremoto a Reggio, forte scossa avvertita in città
I primi dati sulla scossa che ha svegliato i reggini
10 Gennaio 2026 - 06:10 | di Redazione
Una scossa di terremoto ha svegliato i reggini. Alle 5:53 di questa mattina la terra ha iniziato ad oscillare.
La scossa è stata percepita in diversi aree da nord a sud della città ed anche nei Comuni limitrofi e fino in Sicilia nei pressi di Noto. I cittadini hanno avvertito un tremolio netto, della durata di qualche secondo.
Secondo i primissimi dati l’epicentro si è registrato in mare, al largo di Brancaleone.
I dati ufficiali dell’INGV:
“Un terremoto di magnitudo ML 5.1 è avvenuto nella zona: Costa Calabra sud orientale (Reggio di Calabria), il 10.01.2026 alle ore 05:53, con coordinate geografiche (lat, lon) 37.7492, 16.2262 ad una profondità di 65 km.Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma”.