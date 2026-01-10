Terremoto a Reggio, forte scossa avvertita in città

I primi dati sulla scossa che ha svegliato i reggini

Una scossa di terremoto ha svegliato i reggini. Alle 5:53 di questa mattina la terra ha iniziato ad oscillare.

La scossa è stata percepita in diversi aree da nord a sud della città ed anche nei Comuni limitrofi e fino in Sicilia nei pressi di Noto. I cittadini hanno avvertito un tremolio netto, della durata di qualche secondo.

Leggi anche

Secondo i primissimi dati l’epicentro si è registrato in mare, al largo di Brancaleone.

I dati ufficiali dell’INGV: