Terremoto 5.1 avvertito a Reggio e provincia: tanta paura ma nessun danno
Nessuna chiamata alla sala operativa provinciale dei Vigili del Fuoco
10 Gennaio 2026 - 07:07 | di Redazione
Non sono state registrate chiamate alla Sala Operativa Provinciale dei Vigili del Fuoco, secondo quanto raccolto da CityNow, in seguito al terremoto di magnitudo 5,1 che ha colpito la costa orientale della Calabria alle 05:53 di questa mattina.
Niente danni significativi, dunque, a persone o cose, nonostante l’entità della scossa.
La localizzazione dell’epicentro in mare, a una profondità di 65 km, potrebbe aver contribuito a mitigare gli effetti del sisma sulla terraferma. Le autorità continuano a monitorare la situazione, ma al momento non sono stati segnalati ulteriori sviluppi critici.