Scuola di Basket Viola: sorprese nel mondo della pallacanestro reggina

Dopo Corsaro, ,e Votano, pronti per questa nuova avventura si ritrovano Arcuri, Alescio N. e Consolo, con una new entry proveniente da Moncalieri, Giuseppe Iannò. A guidare il roster si è scelto coach Pasquale Motta, professionista affermato e uomo di basket, che negli anni ha dimostrato correttezza impegno e professionalità. E non finisce qui dichiara Carla De Carlo, Presidente Sbv. Il meglio deve ancora venire! “Abbiamo deciso, dopo anni, di sposare questo progetto grazie al supporto del nostro Vice Presidente Domenico Pensabene che quotidianamente si spende nel rappresentare la società nei rapporti verso l’esterno. La sua perseveranza e il suo contributo sono essenziali per la Scuola di Basket Viola e ci stanno permettendo di mettere in atto questa pianificazione fantastica che certamente ci darà delle enormi soddisfazioni“.