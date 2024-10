Scuola Calcio Cozza senza pause. Si lavora per l’Open Day di agosto

Momento di pausa per la Scuola Calcio Francesco Cozza, stessa cosa non si può dire per la società che da giorni è in piena fase di programmazione per la prossima stagione. Ricomposizione dei quadri tecnici con l’organizzazione e la distribuzione dei gruppi per arrivare pronti al primissimo appuntamento fissato per l’ultima settimana di agosto.

La ripresa, infatti, è fissata per il giorno 26 agosto ore 16,30 presso il centro sportivo Clivia Reggio Village per il primo Open Day, riservato ai nati nel 2007-2008.

Giorno 28 agosto, sempre alle ore 16,30, l’Open Day riguarderà i nati nel 2009-2010 e la settimana di raduni si concluderà il 30 agosto, stesso orario, con la presenza di tutte le categorie dai 2007 ai 2015.

Si ricorda, inoltre, che l’attività di Scuola Calcio ripartirà ufficialmente lunedì 2 settembre alle ore 15,00, sempre presso il centro sportivo Clivia Reggio Village.

Dal 26 di agosto si possono effettuare le iscrizioni per la nuova stagione.

CLIVIA REGGIO VILLAGE: Per qualsiasi informazione, ci si può rivolgere alla segreteria del centro sportivo da lunedi a venerdi dalle ore 14,30 alle ore 19, oppure telefonando al numero 368.3366247. Per l’affitto dei campi chiamare al 328.1267645.