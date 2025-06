Scuola Calcio Segato: ceduta alla Fiorentina Beatrice Iiriti

Prima “cessione rosa” per la Scuola Calcio Segato, che trasferisce a titolo definitivo la giovane calciatrice Beatrice Iiriti centrocampista, classe 2010, alla Fiorentina. Tanta soddisfazione ed un pizzico di emozione per tutta la società e staff tecnico oltre che per tutta la Segato Women, dove Bea rappresenta un punto di riferimento.

Beatrice è il capitano U15 Segato Women, con la quale ha conquistato due titoli regionali U15 (stagione 2024/25 e 2023/24). E’ stata decisiva anche nella categoria U13 maschile, con la quale ha ottenuto due titoli regionali Esordienti FIGC Fair Play, due titoli regionali Esordienti Elite, due titoli regionali Esordienti Elite Futsal ed uno storico secondo posto nazionale a Tirrenia. Aggregata da subito nel gruppo maschile, sotto l’attenta guida del tecnico Antonino Cassalia, è cresciuta stagione dopo stagione, diventando la prima calciatrice della Scuola Calcio Segato a vestire la maglia della Nazionale Italiana, con la quale ha giocato due amichevoli internazionali con Germania e San Marino.

“Sono contentissimo per Beatrice, afferma il presidente della Segato, Agostino Cassalia, alla quale auguro di completare a Firenze il percorso che ha iniziato insieme a noi. Il calcio femminile è in continua crescita, un settore al quale la nostra società sta riservando particolare attenzione da tre anni, ottenendo significativi successi e soprattutto una crescita esponenziale delle ragazze. I risultati raggiunti sono uno stimolo a migliorarsi ancora di più ed alzare il nostro standard, tante altre ragazze della Segato sono costantemente monitorate dagli addetti ai lavori e speriamo già in questa sessione di mercato di poter definire qualche altra cessione”.