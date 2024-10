Oggi il via alla Scuola Calcio dell’Asd Valanidi Calcio Giovanile

Giorni e orari per tutte le categorie. Appuntamento al Reggio Village

La scuola calcio dell’ Asd Valanidi riparte con la nuova stagione che si preannuncia ricca di novità. L’inizio ufficiale delle attività è fissato per oggi lunedì 2 settembre, e i giovani calciatori potranno tornare in campo per allenarsi e divertirsi sotto la guida di un team tecnico rinnovato e altamente qualificato.

Un comparto tecnico rinnovato

Tra le principali novità di questa stagione c’è il rinnovamento quasi totale del comparto tecnico. La dirigenza ha puntato su allenatori esperti e qualificati per offrire un percorso formativo di alto livello a tutti i ragazzi iscritti. A coordinare l’intero staff sarà Domenico Quartuccio, presidente della DQ Sport, noto per la sua competenza e professionalità nel settore calcistico giovanile.

Una stagione intensa e coinvolgente

La nuova stagione si prospetta intensa e ricca di impegni per tutte le categorie. L’Asd Valanidi Calcio Giovanile intende offrire un programma completo che vada oltre il semplice allenamento, includendo anche tornei, partite amichevoli e momenti di formazione specifica per sviluppare al meglio le capacità tecniche, tattiche e atletiche dei giovani calciatori.

Le attività della scuola calcio si svolgeranno presso il centro sportivo Reggio Village, situato in viale Messina. La struttura, dotata di campi moderni e attrezzature all’avanguardia, rappresenta un ambiente ideale per la crescita sportiva e personale dei ragazzi, in un contesto che favorisce l’apprendimento e il divertimento.

Per maggiori informazioni e iscrizioni, è possibile visitare il centro sportivo Reggio Village (Viale Messina Reggio Calabria) o contattare direttamente la scuola calcio Valanidi al numero 376.0319600.

L’abbigliamento sportivo per la stagione 2024-25 è firmato Nike.

Giorni e orari scuola calcio dal 2 settembre

Piccoli Amici: (anni 2018-19-20)

Lunedi, Mercoledi, Venerdi ore 15,00-16,15

Primi Calci: (anni 2016-17)

Lunedi, Mercoledi, Venerdi ore 16,30-18,00

Pulcini: (anni 2014-15)

Lunedi, Mercoledi, Venerdi ore 16,45-18,30

Esordienti: (anni 2012-13)

Lunedi, Mercoledi, Venerdi ore 15,00-16,30

Giovanissimi: (anni 2010-2011)

Lunedi, Mercoledi, Venerdi ore 16,45-18,30