Scuola, il Pd Calabria attacca Occhiuto: “Altera la realtà, la Calabria continua a spopolarsi”



“I dati sull’avvio del nuovo anno scolastico confermano ancora una volta la narrazione fasulla del presidente dimissionario della Regione, Roberto Occhiuto, e la sua alterazione fissa della realtà. La verità è che la Calabria continua a spopolarsi e a perdere intere generazioni di giovani”.

Lo dichiara in una nota ufficiale il Pd Calabria, che continua: “Cogliamo però l’occasione per rivolgere i nostri migliori auguri di buon anno scolastico agli studenti, alle famiglie, ai docenti e a tutto il personale scolastico. Nonostante le difficoltà, la scuola resta presidio fondamentale per la crescita, la conoscenza e il futuro della nostra regione”.

“Nel giro di pochi anni – prosegue la nota – la regione ha visto ridursi drasticamente il numero degli studenti, segnale di un’emorragia demografica che mette a rischio il futuro stesso dei nostri territori. È il dato più chiaro della crisi calabrese e, nello stesso tempo, la smentita più limpida delle favole raccontate dal centrodestra”.

“I numeri – continua il Pd Calabria – indicano l’urgenza di invertire questa tendenza con un progetto serio di ripopolamento, basato su una pianificazione ampia, ragionata, attenta e concreta come sull’uso coerente dei fondi strutturali e dei fondi di coesione, risorse che invece la destra ha dirottato verso interventi e opere inutili, sottraendole a scuole, servizi e politiche per i giovani”.

“La sfida per le elezioni regionali è tra due modelli opposti: da un lato quello del centrodestra, dell’inganno mediatico che svuota la Calabria; dall’altro il nostro, caratterizzato dalla volontà di riportare – concludono i dem – diritti e speranze nelle case dei calabresi”.