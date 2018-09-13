Scuola Radice Alighieri di Catona, aule consegnate il 28 settembre

A partire dal 28 settembre le aule scolastiche rientreranno nella disponibilità della scuola Radice- Lombardo di Catona. Lo annuncia il consigliere delegato del sindaco Falcomatà all’edilizia scolastica Nicola Paris.

“Avremmo voluto consegnare i locali destinati alla didattica già dal primo giorno di scuola – afferma Nicola Paris – chiediamo perciò ancora qualche giorno di pazienza comprendendo i disagi a cui le famiglie e gli studenti per anni sono andati incontro.

“Avvenute le consegne del tutto a inizio settembre – conclude Paris – le lavorazioni sono riprese, la direzione lavori sta imponendo una accelerata per colmare i ritardi del cronoprogramma, con termine al 28 settembre”

“Ringrazio la dirigente scolastica Simona Sapone e il comitato dei genitori per la interlocuzione, la pazienza e condivisione di un percorso importante portato avanti in sinergia con i consiglieri territoriali e assessori dell’amministrazione Falcomatà, l’ufficio tecnico e dipendenti del settore edilizia scolastica, che assicura agli studenti un plesso moderno e un luogo sicuro”.