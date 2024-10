Scuole inagibili a Reggio, Marcianò lancia l’allarme: “Centinaia di bambini spostati in istituti non verificati”

La prima campanella si avvicina, il caso scuole inagibili continua a tenere banco a Reggio Calabria. Negli ultimi giorni il botta e risposta tra maggioranza e opposizione, con il centrodestra che ha messo nel mirino l’assessore all’istruzione Anna Briante.

In particolare, il consigliere di opposizione e presidente della Commissione Controllo e Garanzia Massimo Ripepi ha criticato in modo netto (anche nel corso della trasmissione di CityNow ‘Live Break‘) le mancate risposte, a suo dire, dell’assessore Briante.

Per l’amministrazione comunale, e in difesa della stessa Briante, è intervenuto il collega di Giunta, l’assessore ai Lavori Pubblici Franco Costantino.

Affermare senza ragione, contrariamente a quanto affermato dall’assessore Briante, che i genitori saranno costretti a gestire trasferimenti impossibili perchè l’amministrazione non è stata capace di programmare nulla, e annoverare nominativamente lo stesso assessore tra “questa gente” (testuale) che sta distruggendo l’identità territoriale delle scuole e sta creando fratture profonde nella nostra città, giustifica ampiamente la doverosa replica dell’assessore Briante e non dovrebbe destare alcuno stupore.

“Il programma “scuole sicure” avviato dall’Amministrazione Comunale affronta, per la prima volte seriamente, due questioni delicatissime e complementari che riguardano, da un lato il sacrosanto e costituzionalmente riconosciuto diritto allo studio, e, dall’altro il diritto degli studenti di formarsi in ambienti e strutture quanto più sicure possibile.

Sul tema scuole, e più in generale sull’andamento dell’amministrazione Falcomatà, è fortemente critica Angela Marcianò. La consigliera di opposizione parla di una “mistificazione a tutto campo e senza precedenti” da parte dell’amministrazione, con “gruppi di lavoro formati da professionisti nominati dal Sindaco, ma non si vede neppure un mediocre risultato che lasci presagire un cambio di passo”.

Sul tema scuole inagibili, Angela Marcianò ai microfoni di CityNow evidenzia.

“Quello dell’edilizia scolastica è sicuramente un settore che merita di essere attenzionato come prioritario, a maggior ragione in una città come è la nostra in cui sono già stati chiusi oltre 13 plessi negli anni scorsi.

A mio avviso non è ammissibile e neppure concepibile chiudere le scuole a inizio settembre, riferendo ai genitori e alle comunità scolastiche coinvolte di potenziali e futuribili soluzioni.

E’ una scelta scellerata e irresponsabile, che per di più aggrava l’ulteriore recente problematica del dimensionamento scolastico. L’Amministrazione ha il dovere di programmare e prevenire i disagi”.