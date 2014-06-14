Secondo appuntamento della 60^ edizione del Taormina FilmFest con i premi Oscar Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo

Seconda giornata della sessantesima edizione del Taormina Film Fest all’insegna del grande cinema e della solidarietà. I pluripremiati premi Oscar Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo aprono gli appuntamenti con una attesissima Taoclass, mentre si chiuderà in grande stile con l’esordio alla regia di un musical di Clint Eastwood con il film “Jersey Boys”, storia di quattro ragazzi che provengono dalla parte sbagliata del New Jersey e che si uniranno per formare il gruppo rock icona degli anni ’60, “The Four Seasons”, che verrà presentata in anteprima europea al Teatro Antico.

La giornata, inoltre, sarà interamente dedicata al World Food Programme per promuovere il sostegno all’operazione di emergenza della crisi umanitaria che ha colpito la Repubblica Centroafricana. A tal proposito, al Teatro Antico, insieme a Tiziana Rocca e Mario Sesti, verrà consegnato l’Humanitarian Award a Ertharin Cousin direttore esecutivo del WFP direttamente dalle mani di Franca Sozzani, direttore di Vogue Italia ma presente in veste di ambasciatrice contro la fame del WFP e già testimonial del programma alimentare ONU.Gli appuntamenti nel pomeriggio del second day del Taormina Film Fest con le anteprime a Palazzo dei Congressi. Si parte con la sezione dedicata ai Filmaker in Sicilia con la proiezione di “Ragazze a mano armata” regia di Fabio Segatori,tragicomiche avventure di Emma, Stella e Gioia studentesse fuorisede. A seguire il Campus con Valeria Solarino e il Focus Russia con la presentazione del film “The Horde” di Andrei Proshkin ambientato nel XIV secolo.

Il programma prevede, poi, la proiezione di “Italo” di Alessia Scarso, la storia vera di un meticcio color miele che spuntato dal nulla a Scicli, in breve diventa il beniamino di tutti i cittadini. L’omaggio a Claudia Cardinale continua con “The Silent Montain” una mega produzione internazionale in occasione del centenario della prima guerra mondiale, in cui piccole storie si svolgono sullo sfondo della grande Storia Sul Palco del Teatro Antico, infine, sfileranno tutti i protagonisti del secondo atto del Taormina Film Fest 2014: Dante Ferretti, Francesca Lo Schiavo, Valeria Solarino, Franca Sozzani, Ertharin Cousin, Paolo Del Brocco, Vanessa Hessler, Kim Feenstra, Barbara Tabita, Avi Lerner.