Segato Femminile Under 12, impresa sfiorata. Vince il blasonato Palermo

Si ferma alla Fase Interregionale il cammino della squadra Under 12 femminile della Segato. Le ragazze dei mister Vadalà e Bova sfiorano l’impresa giocando alla pari contro le blasonate Lecce e Palermo, quest’ultima poi si aggiudicherà il pass per le finali scudetto.

Il Centro Federale di Catanzaro ha ospitato impeccabilmente la manifestazione che ha visto confrontarsi le squadre campione Regionali di Calabria, Sicilia, Campania e Puglia in confronto articolato di gare in contemporanea di 8vs8 e 6vs6.

Alla fine degli incontri sommando i vari punteggi è risultata vincitrice la squadra del Palermo subito dopo Lecce, poi Segato ed infine Abatese Campana.

Queste le ragazze a disposizione dei mister Vadalà e Bova:

Amatruda Giorgia; Ambrogio Giulia,; Campolo Cristina; Cilona Valeria; Cucinotta Sofia; Cutri Ludovica; Gemelli Francesca; Labate Melissa; Morabito Giada; Occhipinti Ginevra; Quattrone Emma; Sanna Sara; Surace Matilde; Vartolo Giorgia; Zaccuri Giulia; Zindato Nicole.

Tanta soddisfazione di tutta la scuola calcio Segato, queste le parole del presidente Agostino Cassalia: “Siamo orgogliosi di queste bravissime ragazze che si sono confrontate alla grande dimostrando qualità tecniche rilevanti, un plauso anche allo staff tecnico che stiamo lavorando per rinforzarlo, anche in vista della partecipazione al campionato femminile Under 17 oltre che 15, 12 e 10“.