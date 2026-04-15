Salvini sulle elezioni a Reggio: ‘C’è voglia di migliorare la qualità della vita. Io ci sarò’

"La Lega ha avuto un risultato eccezionale. Dopo anni di mancata amministrazione cittadina, spetta ai reggini decidere se cambiare o no" le parole del Vice Premier

Il centrodestra vuole tornare a governare Reggio Calabria. Matteo Salvini lo fa capire senza giri di parole dal padiglione Calabria del Vinitaly 2026, rispondendo ad una domanda diretta.

“Ci sarò – ha detto in riferimento alle amministrative in programma il 24 e 25 maggio in riva allo Stretto. sono orgoglioso del risultato che la Lega ha avuto sia nel Comune che in provincia di Reggio, davvero eccezionale. Sono convinto che dopo troppi anni di mancata amministrazione cittadina, spetti ai reggini decidere se cambiare o no”.

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Più che una semplice dichiarazione, un messaggio politico preciso. Salvini rivendica la crescita del partito sul territorio. Nel passaggio del leader della Lega c’è anche l’affondo contro chi ha guidato la città negli ultimi anni. Il riferimento alla “mancata amministrazione cittadina” è tutt’altro che casuale e serve a segnare il terreno della campagna elettorale: da una parte il giudizio severo sull’esperienza amministrativa uscente, dall’altra la proposta di un cambio di guida. Salvini insiste soprattutto su questo punto.

“Io penso che ci sia tanta voglia di migliorare la qualità della vita in città e io sono a disposizione”.

Una frase che pesa, perché conferma la volontà di spendersi direttamente sulla partita reggina e di accompagnare il centrodestra in una delle sfide più delicate della prossima tornata amministrativa.

Da Verona, dunque, arriva un’indicazione politica chiara. Reggio Calabria non è una sfida secondaria. Per il centrodestra è un obiettivo concreto. E dalle parole di Salvini emerge la linea: la coalizione vuole tornare a governare la città, affidando ai reggini la scelta se cambiare pagina oppure no.