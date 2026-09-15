Progetto Under 14 nazionale: convocati 7 calciatori della Segato
Agostino Cassalia: "Questo è un gruppo molto importante che si potrà valorizzare nel corso della stagione sportiva"
15 Settembre 2026 - 09:05 | Comunicato
Riparte il progetto Progetto Under 14, al via la nuova stagione: si parte il 16 settembre da Catanzaro.
L’attività organizzata dal Club Italia FIGC, con il supporto del Settore Giovanile e Scolastico, vedrà impegnati tra gli altri sette calciatori anno 2013 della Scuola Calcio Segato.
I convocati
Alibrandi Diego – attaccante
Calarco Matteo – esterno offensivo
Carducci Emanuele – Portiere
Fanelli Leo – attaccante
Haba Alexis Fassou – centrocampista
Piro Mattia – centrocampista play
Valente Giuseppe – difensore
Grande soddisfazione in casa Segato per un inizio di stagione che si preannuncia ricco di soddisfazioni.
Tutti i convocati si ritroveranno mercoledì 11,00 per riunione tecnica, quindi pranzo e trasferimento al Centro Federale di Catanzaro.
La gioia del presidente della Segato Agostino Cassalia: “Siamo veramente orgogliosi, premiato l’impegno ed il lavoro svolto già dai primi giorni del mese di agosto. Questo è un gruppo molto importante che si potrà valorizzare nel corso della stagione sportiva“.
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