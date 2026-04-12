Inaugurata la nuova sede di Reggio Futura, Cannizzaro: ‘Vinceremo le elezioni’ – FOTO

Nel corso dell’inaugurazione della nuova segreteria di Reggio Futura, alla presenza di Francesco Cannizzaro, candidato alle prossime elezioni comunali di Reggio Calabria, il deputato ha aperto il suo intervento ringraziando Scopelliti per la lista forte costruita in vista dell’appuntamento elettorale.

L’intervento di Francesco Cannizzaro

Nel suo intervento, Cannizzaro ha parlato del clima che si respira attorno alla sua candidatura e dell’entusiasmo che sta accompagnando questa fase politica.

“Si sta generando un entusiasmo contagioso. La percezione di poter indossare la fascia la sindaco mi emoziona. Vinceremo le elezioni” “Sarà una campagna elettorale bellissima ed entusiasmante. Chi ha idee le proponga, io sono disponibile”

Il riferimento a Scopelliti

Cannizzaro ha poi sottolineato il rapporto politico e personale con Peppe Scopelliti, ribadendo la volontà di tenere unito il centrodestra in vista delle comunali.

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