Inaugurata la nuova sede di Reggio Futura, Cannizzaro: ‘Vinceremo le elezioni’ – FOTO
Cannizzaro presente alla cerimonia di inaugurazione: "Sono fiero di essere amico di Peppe Scopelliti. Uniamoci, lavoriamo per il centro destra"
12 Aprile 2026 - 19:08 | di Redazione
Nel corso dell’inaugurazione della nuova segreteria di Reggio Futura, alla presenza di Francesco Cannizzaro, candidato alle prossime elezioni comunali di Reggio Calabria, il deputato ha aperto il suo intervento ringraziando Scopelliti per la lista forte costruita in vista dell’appuntamento elettorale.
L’intervento di Francesco Cannizzaro
Nel suo intervento, Cannizzaro ha parlato del clima che si respira attorno alla sua candidatura e dell’entusiasmo che sta accompagnando questa fase politica.
“Si sta generando un entusiasmo contagioso. La percezione di poter indossare la fascia la sindaco mi emoziona. Vinceremo le elezioni” “Sarà una campagna elettorale bellissima ed entusiasmante. Chi ha idee le proponga, io sono disponibile”
Il riferimento a Scopelliti
Cannizzaro ha poi sottolineato il rapporto politico e personale con Peppe Scopelliti, ribadendo la volontà di tenere unito il centrodestra in vista delle comunali.
“C’è un continuo confronto con Scopelliti e nei colloqui privati mi ha sempre incoraggiato complimentandosi per il mio operato. Chiedendomi di parlare di più alla destra, al mondo scopellitiano un termine che mi piace tantissimo. Sono fiero di essere amico di Peppe Scopelliti. Uniamoci, lavoriamo per il centro destra. La stampa cerca di aizzare, fare fantapolitica. Noi abbiamo una sola competizione e un solo avversario, che spazzeremo via”.