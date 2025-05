A Reggio ‘Sempre aperti a donare’: McDonald’s dona pasti caldi ai più fragili

La quinta edizione di Sempre aperti a donare arriva a Reggio Calabria e provincia, dove McDonald’s, Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald e Banco Alimentare della Calabria donano insieme oltre che un pasto, anche un momento di conforto e convivialità a chi è più fragile. In città e provincia sono 200 i pasti caldi donati a settimana attraverso alcuni enti territoriali convenzionati. Un piccolo gesto come offrire un pranzo o una cena per essere vicini a chi vive in condizioni difficili e precarie.

Il ristorante McDonald’s di Siderno sulla Strada Statale 106 di Gioia Tauro sulla Strada Statale 111 svincolo A3 e di Reggio Calabria in Corso Garibaldi sono coinvolti da vicino nel progetto. I team di lavoro dei ristoranti si occupano della preparazione dei pasti, ritirati e distribuiti alla Comunità Papa Giovanni XXIII di Locri, al Gruppo di Carità Parrocchia San Nicola di Bari di Gioiosa Ionica, all’associazione “Le Pantere Verdi” di Samo, alla Comunità Delle Suore Della Carità di San Ferdinando, alla comunità “Luigi Monti”, al Gruppo Caritas San Giovanni Pellaro e all’associazione “Vides Germoglio” di Reggio Calabria.

Le donazioni a Reggio Calabria, nella cui provincia McDonald’s conta 4 ristoranti, sono parte di Sempre aperti a donare, l’iniziativa benefica di McDonald’s e Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald nata durante la pandemia per dare conforto ai più bisognosi e sostenere le comunità locali in un momento di emergenza. Da allora, il progetto è stato rinnovato di anno in anno e nelle ultime 4 edizioni ha permesso di donare, grazie alla collaborazione con Banco Alimentare, Comunità di Sant’Egidio e altre centinaia di organizzazioni caritatevoli locali, oltre 750mila pasti caldi in tutta Italia.

La nuova edizione punta, entro maggio 2025, a offrire 250.000 mila pasti caldi per arrivare così al traguardo di 1 milione di pasti donati dal lancio dell’iniziativa, avvenuto nel 2020.

Sempre aperti a donare è parte integrante di I’m Lovin It Italy che, attraverso progetti e iniziative concrete, esprime e riassume l’impegno di McDonald’s per il sistema paese.