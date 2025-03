Reggio, Rosmini su sentenza Cds: ‘Confermati principi del Codice della Navigazione. Ora si apre una nuova rotta’

La recente sentenza del Consiglio di Stato chiude le battaglie legali tra il Comune di Reggio Calabria ed il Cantiere Nautico R Marine Group. La decisione da parte dei giudici ha riconosciuto la scadenza naturale della concessione e, al contempo, ha confermato “i principi del Codice della Navigazione e l’importanza degli impegni assunti dallo stesso Comune di Reggio Calabria”.

A seguito della pronuncia, la R. Marine Group ha voluto esprimere la propria posizione con un messaggio rivolto alla città:

“Pur avendo proposto soluzioni per una ricollocazione, come previsto dal Protocollo 2022 , le criticità emerse ribadiscono il valore e l’obbligo di un dialogo trasparente tra imprese e istituzioni”.

L’azienda ha evidenziato come negli ultimi giorni siano stati fatti importanti passi avanti:

“Un dialogo che, negli ultimi giorni soprattutto, ha visto importanti passi avanti, con riunioni degli Enti interessati, mirate a preservare le attività imprenditoriali come la nostra, da anni pilastro del territorio”.

Con il nuovo bando pubblico promosso dal Comune, la R. Marine Group guarda con determinazione al futuro, puntando su innovazione e sviluppo:

“Abbiamo partecipato a un nuovo bando e attendiamo fiduciosi il suo esito. Un’opportunità per innovare, valorizzare la nostra expertise e garantire, come sempre, posti di lavoro, sviluppo e passione per la nautica a Reggio Calabria”.