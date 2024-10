Sequestro tamponi a Gioia Tauro, Marziale: ‘Ci coinvolge emotivamente oltre l’indignazione’

“Avverto il preciso dovere di ringraziare gli uomini della Guardia di Finanza, che a Gioia Tauro hanno sequestrato kit fasulli per la diagnosi del coronavirus prima che potessero fare danni irreversibili all’umanità”. E’quanto dichiara il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale.

“Ci troviamo davanti a qualcosa che deve coinvolgerci emotivamente oltre l’indignazione, al cospetto di un crimine contro l’umanità inaccettabile – incalza il Garante – potenzialmente in grado di minare alla vita di sprovveduti soggetti acquirenti e di tutte le persone di prossimità, bambini e adolescenti compresi”.

Per Marziale, “accertate le responsabilità e al netto della presunzione d’innocenza, si dia fondo all’applicazione di una giustizia scevra da attenuanti, con la speranza che questo periodo serva a rivalutare la dignità dell’uomo spesso filtrante dalle maglie di una giustizia che, pronunciandosi, non applica solo leggi, ma fa la cultura di un paese, destinata a diventare sottocultura nel momento in cui riconosce perdonismi di sorta a soggetti privi di scrupoli”.