La serie A con il Torino, il passaggio alla Reggina. Adesso Simone Edera riparte dalla D

Era uno dei tanti talenti in forza al settore giovanile del Torino, società con la quale è cresciuto e anche vinto con la squadra Primavera. La serie A con i granata, il primo gol all’Olimpico contro la Lazio, una serie di prestiti fino a quello del gennaio 2021 con Simone Edera che arriva alla Reggina.

Fa il suo esordio con gli amaranto giocando da titolare la sfida in casa contro la Salernitana, conclusasi sullo 0-0. L’11 aprile l’attaccante realizza il suo primo gol con la Reggina, in occasione della partita vinta al Granillo contro il L.R. Vicenza (3-0).

Il 7 maggio, Edera apre le marcature a Lecce, bellissima realizzazione, ma pochi minuti dopo il gol, rimane vittima di uno scontro di gioco in cui si provoca la rottura del legamento crociato anteriore, del collaterale mediale e del tendine rotuleo del ginocchio destro. Un infortunio, quest’ultimo, che gli impone uno stop per tutto il resto del 2021 e gli condiziona non poco il resto del suo percorso calcistico. Dopo l’ennesimo ritorno al Torino, i passaggi prima al Pordenone poi alla Spal, fino a quello recentissimo al Chieri, compagine militante nel campionato di serie D e collocata all’ultimo posto in classifica.