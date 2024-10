Serie B, Stefano Bandecchi senza mezzi termini: ‘Partita brutta, schifosa’

Dopo la vittoria contro il Parma, comunque contestata sul piano della prestazione dal presidente Bandecchi, la Ternana soccombe in malo modo sul campo della Spal nello scontro diretto. Non poteva mancare l’intervento del massimo dirigente su Instagram, ripreso da tuttoB:

“Partita schifosa”

“Parliamo della partita di ieri, mai una partita è stata così brutta e così schifosa da quando io conosco la Ternana, però andiamo avanti, però andiamo avanti. Lucarelli è in discussione? No. Lucarelli non è assolutamente in discussione potrei giurarlo sulla testa dei miei figli. Arriverà a maggio e farà la sua gara e io spero che prima o poi trovi la chiave giusta per guidare questa macchina. Leone è in discussione? No. Leone non arriverà a maggio, Leone arriverà nei prossimi due o tre anni perché io mi trovo bene con Leone e mi piace anche la squadra che ha fatto. La squadra è in discussione? No. Arriverà sicuramente a maggio e poi sarà rivista forse in alcune parti e sarà evidentemente integrata. Così abbiamo chiarito tutto”.