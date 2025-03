Serie B: Pippo Inzaghi regala l’esordio al giovane Buffon

Il papà Gianluigi presente in tribuna, ma per il Pisa è sconfitta nello scontro diretto

Era la gara più attesa della giornata, il classico big match tra le due formazioni che sono al momento collocate alle spalle del lanciatissimo Sassuolo. E’ riuscita a spuntarla lo Spezia nonostante si sia trovato sotto per ben due volte contro il Pisa. Tre punti pesantissimi che consentono alla squadra di mister D’Angelo, tra l’altro ex, di avvicinarsi alla compagine guidata da Inzaghi. Quest’ultimo al minuto ottantaquattro, ha fatto esordire Louis Buffon, classe 2007, figlio di Gianluigi, entrato in campo al posto di Marius Marin.

Ala sinistra con caratteristiche offensive, è arrivato al Pisa nell’estate del 2023 ed è entrato a far parte delle formazioni giovanili. Era già andato in panchina in occasione del pareggio contro il Cesena, senza però entrare in campo.