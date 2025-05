Serie B: Inzaghi porta il Pisa in A, il Cosenza retrocede in C. Risultati e classifica

In coda a rischio retrocessione la Sampdoria. Lotta serrata per i play out

Bastava un punto alla squadra di Pippo Inzaghi per riportare il Pisa in serie A dopo 34 anni. La squadra neroazzurra perde sul campo del Bari ma lo Spezia cade a Reggio Emilia e per l’ex allenatore della Reggina la massima serie arriva con due giornate di anticipo. Il verdetto opposto è per il Cosenza che dallo scontro diretto con il Sudtirol ne esce sconfitto e conosce così la retrocessione in serie C.

I risultati della giornata

Sudtirol – Cosenza 2-1

Salernitana – Mantova 2-0

Reggiana – Spezia 2-1

Frosinone – Cittadella 1-1

Cesena – Palermo 2-1

Catanzaro – Sampdoria 2-2

Carrarese – Modena 2-1

Brescia – Juve Stabia 0-0

Bari – Pisa 1-0

Cremonese – Sassuolo ore 19,30

La classifica

Sassuolo 81

Pisa 72

Spezia 63

Cremonese 57

Juve Stabia 54

Catanzaro 49

Palermo 48

Bari 47

Cesena 47

Modena 44

Sudtirol 44

Carrarese 44

Reggiana 41

Mantova 40

Frosinone 40

Brescia 39

Salernitana 39

Sampdoria 37

Cittadella 36

Cosenza (-4) 30