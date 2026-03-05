Serie B: Monza e Venezia si staccano, il Pescara sfiora la seconda impresa. Risultati e classifica

Con due vittorie nette Venezia e Monza provano a prendere il largo, approfittando del mezzo passo falso del Frosinone, quest’ultimo sotto di due reti e un pareggio agguantato nei minuti finali. Torna al successo il Palermo dopo lo stop di Pescara, tonfo interno della Reggiana. A proposito di Pescara, ancora relegato all’ultimo posto, dopo il colpaccio con i rosanero di Inzaghi, ha sfiorato l’impresa a Frosinone. Avanti di due gol, è stato raggiunto nei minuti finali (85° e 94°).

I risultati della giornata

Padova – Spezia 2-2

V. Entella – Modena 2-1

Venezia – Avellino 4-0

Reggiana – Sudtirol 0-4

Cesena – Monza 1-3

Carrarese – Catanzaro 3-3

Palermo – Mantova 2-1

Juve Stabia – Sampdoria 1-1

Frosinone – Pescara 2-2

Bari – Empoli 2-1

La classifica

Venezia 60

Monza 60

Frosinone 55

Palermo 54

Catanzaro 46

Modena 43

Juve Stabia 40

Cesena 38

Sudtirol 37

Padova 34

Carrarese 32

Empoli 31

Sampdoria 30

Avellino 30

Reggiana 29

V. Entella 28

Bari 28

Mantova 27

Spezia 26

Pescara 22