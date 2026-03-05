Serie B: Monza e Venezia si staccano, il Pescara sfiora la seconda impresa. Risultati e classifica
Nel turno infrasettimanale, il Catanzaro si salva al quarto minuto di recupero, vince il Palermo di Inzaghi
05 Marzo 2026 - 09:11 | Redazione
Con due vittorie nette Venezia e Monza provano a prendere il largo, approfittando del mezzo passo falso del Frosinone, quest’ultimo sotto di due reti e un pareggio agguantato nei minuti finali. Torna al successo il Palermo dopo lo stop di Pescara, tonfo interno della Reggiana. A proposito di Pescara, ancora relegato all’ultimo posto, dopo il colpaccio con i rosanero di Inzaghi, ha sfiorato l’impresa a Frosinone. Avanti di due gol, è stato raggiunto nei minuti finali (85° e 94°).
I risultati della giornata
Padova – Spezia 2-2
V. Entella – Modena 2-1
Venezia – Avellino 4-0
Reggiana – Sudtirol 0-4
Cesena – Monza 1-3
Carrarese – Catanzaro 3-3
Palermo – Mantova 2-1
Juve Stabia – Sampdoria 1-1
Frosinone – Pescara 2-2
Bari – Empoli 2-1
La classifica
Venezia 60
Monza 60
Frosinone 55
Palermo 54
Catanzaro 46
Modena 43
Juve Stabia 40
Cesena 38
Sudtirol 37
Padova 34
Carrarese 32
Empoli 31
Sampdoria 30
Avellino 30
Reggiana 29
V. Entella 28
Bari 28
Mantova 27
Spezia 26
Pescara 22