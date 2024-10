Serie B: Balotelli al Monza. Criscitiello durissimo sulle scelte di Galliani

Un week end che, tra le tante cose che la serie B ha messo in evidenza, caratterizzato da due notizie che riguardano il Monza. La prima l’acquisizione con un contratto di sei mesi di Mario Balotelli, la seconda i tre gol subìti dai brianzoli in quel di Reggio Emilia che ridimensionano ancora una volta la compagine di Brocchi. Nel suo consueto editoriale, ne ha parlato il direttore di Sportitalia e TMW Michele Criscitiello:

“Un passaggio in serie B dove Lotito gongola e Galliani, probabilmente, sta capendo solo adesso l’infamia di giocare in B. La C se spendi dieci volte più degli altri la vinci. La B, no. Il campionato più difficile, insieme alla serie D, è proprio quello cadetto. Il Monza ha speso questa estate una sagomata di soldi prendendo giocatori stranieri in attacco che neanche sapevano dell’esistenza di piazze come Chiavari e Cittadella. Per vincere la B servono calciatori di categoria e se spendi tutti quei soldi non prendi attaccanti stranieri forti o figurine da album Panini”.