Serie B, Salernitana-Sampdoria: posticipata la gara di ritorno dei play out

Una storia infinita il play out di serie B dopo le note vicende che hanno caratterizzato la retrocessione in C del Brescia, poi non iscrittosi al campionato per decisione maturata dal presidente Cellino. Dopo il cambio di avversario, prima il Frosinone e poi la Sampdoria, la Salernitana oltre ad aver perso il match di andata per 2-0 al Marassi, è stata vittima con gran parte dei calciatori e quasi tutto lo staff, di una intossicazione alimentare. Per tale motivo la società ha chiesto e ottenuto il posticipo del match:

Il comunicato

“La Lega B comunica che il programma della gara di ritorno dei Play-Out del Campionato Serie BKT 2024/2025 è riprogrammato per domenica 22 giugno 2025 anziché venerdì 20 giugno 2025. L’orario rimane alle 20,30“.