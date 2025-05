Serie B: ipotesi sulle date per la disputa del play out

Confusione totale nel mondo del calcio, tra polemiche, contestazioni e vicende imbarazzanti che fioccano giorno dopo giorno. La clamorosa notizia che domenica scorsa ha bloccato il play out tra la Salernitana e il Frosinone è certamente quella che sta facendo maggiormente discutere, con una vicenda ancora tutta da chiarire e verificare e che riguarderebbe non solo il Brescia tra i campionati di serie B e quelli di C. Intanto ci si chiede quando si potrebbe giocare il doppio confronto play out ad oggi non più tra la Salernitana e il Frosinone (salvo), ma bensì tra i granata, che hanno già presentato ricorso, e la Sampdoria.

Secondo quanto riferisce Il Secolo XIX, la Serie B attenderà il primo grado di giudizio e, se riterrà solida la sentenza, organizzerà la data dello spareggio che si giocherebbe dunque a metà giugno: l’ipotesi è che la sfida si potrebbe giocare il 12 al Ferraris e il 18 all’Arechi, anche se non è da sottovalutare che la Lega B voglia attendere il secondo grado programmando le due sfide dei play out più avanti: il 19 giugno a Genova e il 24 giugno a Salerno. Più di un mese dopo quello programmato inizialmente. Tutto veramente incredibile.