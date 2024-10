Serie B, Spal: mossa a sorpresa di Tacopina. Pronto a riportare un campione in Italia

Dopo il successo ottenuto in trasferta contro l’Ascoli, la Spal prova a rilanciarsi in maniera definitiva in questo complicato, difficile ed equilibrato campionato di serie B. La notizia è di quelle che saltano la piazza e riguarda la possibilità di riportare in Italia il campione Giuseppe Rossi, lo scrive TMW:

“La SPAL ha fame. Di sogni e, perché no, di lottare per tornare in Serie A. Il numero uno del club Joe Tacopina, è pronto a una mossa a sorpresa per alimentare le ambizioni del pubblico e della piazza. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, da domenica Giuseppe Rossi inizierà ad allenarsi con la SPAL con un obiettivo chiaro: essere pronto per giocare nel giro di due settimane. Il rapporto tra Tacopina e Pepito è forte, da anni, e il patron del club estense a TMW spiega che “Giuseppe sta bene ed ha grande fame. Ci siamo visti più volte a New York e credo che possa essere una parte importante delle nostre ambizioni di tornare in Serie A. Rossi è il più grande calciatore che sia nato sul suolo americano e questo lo rende ancor più speciale per una proprietà italo-americana come la nostra. E non solo: è e sarà importante anche per i piani della SPAL di essere presente negli States nel prossimo anno”.