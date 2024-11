Serie B: il Ds della Ternana Luca Leone parla della Reggina, Inzaghi e Menez

Ospite di “11 in campo” trasmissione condotta dal giornalista Maurizio Insardà, è intervenuto il Ds della Ternana Luca Leone che, oltre a parlare del momento magico della sua squadra, ha speso giudizi positivi anche sulla Reggina:

“Il nostro obiettivo è migliorare il decimo posto della passata stagione, confermando gran parte della vecchia ossatura con qualche innesto. In queste nove partite, soprattutto nelle ultime cinque dove sono state raccolte altrettante vittorie, abbiamo messo fieno in cascina, nel contesto di un campionato pieno di insidie e con tante squadre di ottimo livello. Questo è il torneo più bello d’Europa, nessuna partita è scontata, anche se è presto per fare delle valutazioni approfondite. Una delle squadre che mi ha impressionato di più certamente la Reggina, con la quale abbiamo vinto, ma gioca bene. La Reggina ha un allenatore importante, una squadra forte, con una chiara identità, Menez ispirato, gioca e fa giocare gli altri. Bravi anche Rivas e Fabbian“.