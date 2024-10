Serie B: 30 minuti in campo e vittoria del Venezia. La nuova classifica provvisoria

Nella giornata in cui si è scatenata la polemica per la gara non giocata tra Salernitana e Reggiana, vi è stata anche la sospensione del match tra il Venezia e l’Empoli. Trenta minuti alla conclusione sul risultato di 2-0. Le squadre sono scese in campo alle 14 di oggi, il punteggio è rimasto invariato e quindi tre punti pesanti per i lagunari e prima sconfitta stagionale per l’Empoli.

Cittadella – Monza 1-2

Ascoli – Pordenone 0-1

Brescia – V. Entella 2-2

Chievo – Cosenza 2-0

Vicenza – Pisa 4-4

Salernitana – Reggiana n. d. (la Reggiana non si è presentata)

Venezia – Empoli 2-0

Domenica 1 novembre

Reggina – Spal ore 15

Frosinone – Cremonese ore 21

Lunedi 2 novembre

Lecce – Pescara

CLASSIFICA

Empoli 13

Chievo 13

Salernitana 11

Cittadella* 10

Frosinone 10

Venezia* 10

Reggina 7

Pordenone 7

Spal 6

Lecce 6

Monza* 6

Cosenza 5

Brescia* 5

Reggiana* 4

Ascoli 4

Entella* 4

Pisa 4

Cremonese* 3

Vicenza* 3

Pescara 1

*Una partita in meno

Secondo regolamento alla Salernitana andranno assegnati i tre punti a tavolino