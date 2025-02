Serie C, Antonini: ‘È evidente che questo campionato è completamente falsato’

Il presidente del Trapani Valerio Antonini torna a parlare dell’attuale situazione che si sta vivendo in serie C e lo fa attraverso il proprio profilo X. L’argomento è l’ipotesi di esclusione per Turris e Taranto che di fatto cambierebbe il volto alla classifica con la sottrazione dei punti alle squadre che li hanno conquistati contro le due compagini: “Se li tolgono a noi, li tolgono anche agli altri. Noi siamo tra i pochi ad aver giocato tutte e quattro le partite. Significa che giocheremo in caso alcune giornate e gli altri saranno fermi. È evidente che questo campionato è completamente falsato. A prescindere da quello che succede. Ma se non ci fanno vedere le fideiussioni con cui si sono iscritti all’inizio dell’anno è evidente che non sarà solamente un campionato falsato. Speriamo bene per la dignità delle squadre che fanno sacrifici“.

fonte: TMW