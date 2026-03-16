Serie C: inarrestabile la marcia dell’Ascoli, trascinata dai gol di un ex Reggina

L’Ascoli sta vivendo un momento straordinario in questa stagione, con un’impressionante rimonta che l’ha portato a soli due punti dalla vetta della classifica, nonostante un inizio difficile. Otto vittorie nelle ultime nove partite, di cui sei consecutive, sono il segno di un team che sta crescendo in modo esponenziale. La squadra sta approfittando anche del rallentamento della capolista Arezzo, mantenendo la pressione alta e continuando a macinare successi.

A spingere i bianconeri c’è l’ex Reggina Gori, che con una doppietta contro il Gubbio ha raggiunto il compagno di squadra D’Uffizi in cima alla classifica dei marcatori, con 12 gol segnati fino a ora. La sua forma straordinaria sta risultando decisiva per il cammino della squadra. Tuttavia, non è l’unico ex Reggina a far parlare di sé: Simone Corazza, pur trovando poco spazio, è stato fondamentale qualche settimana fa nella vittoria contro la Sambenedettese, segnando il gol della vittoria in un match cruciale.